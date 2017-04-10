مورينيو: صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لا يعجبني

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أن فريقه لن يكون سعيدا بالصراع على احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في مسابقة الدوري الإنجليزي، مشيرا إلى أن تحقيق الألقاب الكبيرة لا تزال تمثل الأولوية بالنسبة له.

وحقق مانشستر يونايتد لقبين هذا الموسم بعدما فاز ببطولة الدرع الخيرية وكأس رابطة الدوري الإنجليزي.

هذا بالإضافة إلى تأهله إلى دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي، ليعود بعد فترة طويلة من الغياب إلى تذوق طعم الانتصارات الأوروبية بفضل مورينيو.

ويتطلع المدرب البرتغالي الكبير إلى إعادة مانشستر يونايتد إلى بطولة دوري أبطال أوروبا من خلال تبوء مركزا متقدما في الدوري الإنجليزي، الأمر الذي يتطلب من الفريق بذل مجهودات مضاعفة في كل مواجهاته المتبقية. وقال مورينيو عقب فوز مانشستر يونايتد أمس الأحد بثلاثية نظيفة على سندرلاند في الدوري الإنجليزي: لقد كان فوزا صعبا بعد أن حقق ليفربول ومانشستر سيتي الفوز في مباراتيهما.

وأضاف: الفوز كان مهما للغاية بالنسبة لنا وكان هدفنا الرئيسي، لا نزال نقاتل من أجل وضعنا في الدوري الإنجليزي، ولكن الدوري الأوروبي سيصبح البطولة الأكثر أهمية لنا، إنها البطولة الوحيدة، التي يمكن أن نفوز بها ويجب علينا الآن أن نقاتل من أجل هذا.

وتابع المدرب البرتغالي قائلا: لا أرغب في أن يكون نادينا سعيدا فقط بالصراع على المراكز الأربعة الأولى والتأهل إلى دوري الأبطال، نحن نرغب في الصراع على الألقاب.

وتراجع مانشستر يونايتد إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق أربع نقاط عن منافسه المباشر مانشستر سيتي، علما بأنه لديه مباراة واحدة مؤجلة.

بيد أنه قد يتقهقر إلى المركز السادس إذا ما حقق أرسنال الفوز على كريستال بالاس في مباراتهما معا مساء الاثنين.