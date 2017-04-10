يوفنتوس يستضيف برشلونة.. والهدف ثأر وبطاقة تأهل

يتأهب يوفنتوس الإيطالي للمواجهة المرتقبة على ملعبه أمام برشلونة الأسباني يوم الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، آملا أن ينجح في الثأر لهزيمته أمام الفريق الكتالوني في نهائي البطولة عام 2015 .

وإلى جانب الثأر ، يأمل يوفنتوس ، المتوج بطلا لإيطاليا في خمسة مواسم متتالية ، في مواصلة المشوار واعتلاء منصة التتويج باللقب الذي طالما عانده ، حيث كانت آخر مرة يحرز فيها يوفنتوس لقب دوري الأبطال قبل 21 عاما.

وتغلب يوفنتوس على كييفو 2 - صفر يوم السبت ليحافظ على فارق النقاط الست الذي يفصله في صدارة الدوري الإيطالي عن أقرب منافسيه روما ، قبل سبع مراحل من نهاية المسابقة.

واقترب يوفنتوس بشكل كبير من تحقيق إنجاز غير مسبوق ، بإحراز لقب الدوري الإيطالي للموسم السادس على التوالي ، كما يمكنه أنه يصبح أول فريق يتوج بثنائية الدوري والكأس في ثلاثة مواسم متتالية ، حيث يلتقي لاتسيو في نهائي كاس إيطاليا.

وبعد أن حقق الفريق الانتصار الثاني والثلاثين له على التوالي في المباريات التي يخوضها على ملعبه بالدوري ، يتوقع ماسيميليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس دعما جماهيريا كبيرا في مباراة الثلاثاء باستاد "يوفنتوس أرينا".

وقال أليغري: نحن مقبلون على شهر مهم ، بحماس شديد ونعتزم مواصلة التقدم.. مثلما هو الوضع بالنسبة لبرشلونة ، نحتاج إلى خوض المباراة بثقة ومحاولة فرض أسلوبنا بدون مبالغة في التفكير. علينا الاستعداد جيدا ، فهي مباراة في دور الثمانية بدوري الأبطال.

وربما يعلق أليغري أماله شيئا ما على الأهداف الشخصية لبعض العناصر بفريقه ، ومن بينها نجم حراسة المرمى المخضرم جيانلويجي بوفون 39- عاما- الذي يأمل بالتأكيد في إضافة اللقب الأوروبي الغائب عن سجل إنجازاته ، الذي يتضمن الفوز مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2006 .

ويتشابه الوضع بالنسبة لنجم الدفاع أندريا بارزالي ، الذي يحتفل في مايو المقبل بعيد ميلاده السادس والثلاثين ، والذي كان الحارس البديل في صفوف المنتخب الإيطالي المتوج بمونديال 2006 .

كذلك يتوقع تقديم أداء حماسي من جانب المدافع البرازيلي داني ألفيش ، الذي يكمل قريبا 34 عاما ، والذي توج باللقب الأوروبي ثلاث مرات مع برشلونة قبل أن يرحل عنه منضما إلى يوفنتوس في حزيران-يونيو الماضي.

وتوج المهاجم ماريو ماندزوكيتش باللقب من قبل بقميص بايرن ميونخ في عام 2013 ، والآن يتطلع إلى تكرار الإنجاز بقميص يوفنتوس مستغلا التألق في خط الهجوم إلى جانب الثنائي الأرجنتيني جونزالو هيجواين وباولو ديبالا.

على الجانب الآخر ، يعيش برشلونة حالة من خيبة الأمل بعد هزيمته المفاجئة أمام ملقا صفر - 2 مساء السبت وتراجع فرصه في انتزاع صدارة الدوري الإسباني من غريمه التقليدي ريال مدريد.

ومع ذلك ، لا يزال من الصعب التكهن بمصير المواجهة أمام يوفنتوس خاصة بعد العودة التاريخية التي حققها برشلونة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الستة عشر ، حيث خسر برشلونة صفر - 4 ذهابا لكنه حقق الفوز 6 - 1 في مباراة الإياب لينتزع بطاقة التأهل.

ويعتمد برشلونة بشكل كبير على قوته الهجومية الضاربة المتمثلة في الثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار ، وقد سجل الفريق 88 هدفا في الدوري الاسباني حتى الآن ، لكنه سيواجه مهمة صعبة بالتأكيد أمام دفاع يوفنتوس الذي لم يسمح باهتزاز شباكه سوى 20 مرة فقط طوال 31 مباراة بالدوري الإيطالي.