"نقطة" تشعل التنافس بين فيينورد وأياكس

احتدمت المنافسة على لقب بطل الدوري الهولندي لكرة القدم بعدما تقلص الفارق الذي يفصل فيينورد روتردام المتصدر عن ملاحقه أياكس أمستردام إلى نقطة واحدة فقط قبل 4 مراحل على ختام الموسم.

وتعادل فينيورد مع مضيفه جفوله 2-2، وفاز أياكس على مضيفه نيميغن 5-1 في المرحلة الثلاثين.

وبعدما بدا في طريقه لحسم لقبه الأول منذ 1999 بشكل سهل تماما، أصبح فيينورد مهددا بفقدان الصدارة لمصلحة أياكس بعد سقوطه في المرحلة 25 أمام سبارتا روتردام صفر-1 ثم في المرحلة 28 أمام ملاحقه بالذات 1-2 قبل أن يضيف الأحد نتيجة مخيبة أخرى ضد جفوله الذي تقدم بهدفين نظيفين عبر كوينسي مينيغ (3) وبرام فان بولن (13).

لكن فريق المدرب جيوفاني فان بروكهورست الذي يلتقي في المرحلتين المقبلتين مع أوتريخت الرابع وفيتيس أرنهم الخامس، عاد إلى أجواء اللقاء وأنقذ نقطة بفضل ثنائية لستيفن بيرغويس (27 و54).

ورفع فيينورد رصيده الى 73 نقطة في الصدارة بفارق نقطة أمام أياكس الذي حقق فوزه الثالث تواليا وحافظ على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة الرابعة عشرة على التوالي بفوزه الكبير على مضيفه نيميغن.

وتناوب على تسجيل أهداف أياكس البولندي فويسييتش غولا (4 خطأ في مرمى فريقه) والبرازيلي دافيد نيريس (8) والبوركيني برتران تراوريه (32 و60) والمغربي حكيم زياش (78)، فيما كان هدف نيميغن من نصيب فيردي كاديوغلو (54).

وعوض إيندهوفن حامل اللقب وثالث الترتيب النقطتين اللتين أضاعهما في المرحلة السابقة أمام تفنتي انشخيده2-2 بفوزه الكبير على ضيفه فيللم تيلبورغ بخماسية نظيفة سجلها الفرنسي نيكولا ايسيمات ميرين (2+45) وماركو فان جينكل (56 و84) والأوروغوياني غاستون بيريرو (76) والمكسيكي اندريس غواردادو (82).

ورفع إيندهوفن رصيده الى 68 نقطة في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن فيينورد، ما يجعل باب المنافسة على اللقب مفتوحا حتى المرحلة الختامية.