أبطال آسيا: سيول يهزم سيدني وينعش آماله بالتأهل

المصدر: سيول - د ب أ

جدد إف.سي سيول الكوري الجنوبي أمله في تفادي الخروج المبكر من دوري أبطال آسيا بعدما حقق انتصاره الأول في دور المجموعات وتغلب على مضيفه ويسترن سيدني واندررز الأسترالي 3- 2 يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة.

وحصد إف.سي سيول أول ثلاث نقاط له في المجموعة محتلا المركز الثالث بفارق الأهداف فقط أمام ويسترن سيدني ، وبفارق ست نقاط خلف المتصدر شنغهاي الصيني وثلاث نقاط خلف أوراوا ريد دياموندز الياباني ، وذلك انتظارا لنهاية المباراة الأخرى بالمجموعة.

وأنهى سول الشوط الأول من المباراة متقدما بهدفين سجلهما سوك هيون لي وديان داميانوفيتش في الدقيقتين الرابعة و42 .

وفي الشوط الثاني ، أضاف داميانوفيتش الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 71 قبل أن يرد ويسترن سيدني بهدفين سجلهما تيري أنتونيس ولاشلان سكوت في الدقيقتين 77 و92 .