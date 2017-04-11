عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

أبطال آسيا: سيول يهزم سيدني وينعش آماله بالتأهل

المصدر: سيول - د ب أ
الفريق الكوري الجنوبي تقدم بهدفين في الشوط الأول
رابط مختصر

جدد إف.سي سيول الكوري الجنوبي أمله في تفادي الخروج المبكر من دوري أبطال آسيا بعدما حقق انتصاره الأول في دور المجموعات وتغلب على مضيفه ويسترن سيدني واندررز الأسترالي 3- 2 يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة.

وحصد إف.سي سيول أول ثلاث نقاط له في المجموعة محتلا المركز الثالث بفارق الأهداف فقط أمام ويسترن سيدني ، وبفارق ست نقاط خلف المتصدر شنغهاي الصيني وثلاث نقاط خلف أوراوا ريد دياموندز الياباني ، وذلك انتظارا لنهاية المباراة الأخرى بالمجموعة.

وأنهى سول الشوط الأول من المباراة متقدما بهدفين سجلهما سوك هيون لي وديان داميانوفيتش في الدقيقتين الرابعة و42 .

وفي الشوط الثاني ، أضاف داميانوفيتش الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 71 قبل أن يرد ويسترن سيدني بهدفين سجلهما تيري أنتونيس ولاشلان سكوت في الدقيقتين 77 و92 .

كلمات دالّة

#سيدني, #دوري أبطال آسيا, #سيول

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر