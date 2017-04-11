الاتحاد الأرجنتيني يقصي باوزا من تدريب المنتخب

أقال كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، المدير الفني لمنتخب البلاد الأول، إدغاردو باوزا من منصبه في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

وقال تابيا في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع له مع مسؤولين في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وبحضور جوستافو ليسوفيتش، وكيل أعمال المدرب المقال: لقد أخبرنا باوزا بأنه لم يعد مدرب المنتخب.

وكشف تابيا أن إدارة اتحاد الكرة الأرجنتيني توصلت لاتفاق شفهي مع وكيل أعمال باوزا، يقضي بإلغاء تعاقد المدرب، الذي استمر في منصبه مع منتخب "التانغو" طوال 249 يوما.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق، الذي توصل إليه الجانبان من خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، حسبما أكد تابيا، الذي اتخذ قرار إقالة باوزا بعد 12 يوما فقط من توليه رئاسة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وحصد المنتخب الأرجنتيني تحت قيادة باوزا 11 من أصل 24 نقطة محتملة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ومع نهاية حقبة باوزا، تواجه الأرجنتين مخاطر عدم التأهل إلى كأس العالم، حيث أن الفريق يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب.

وإذا افترضنا انتهاء التصفيات اليوم مع احتفاظ كل منتخب بمركزه الحالي، سيتعين على رفقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خوض ملحقا فاصلا مع بطل أوقيانوسيا.

ولم تقدم الأرجنتين تحت قيادة باوزا الأداء المنتظر منها، حيث حققت الفوز في ثلاث مباريات وتعادلات في اثنتين وخسرت ثلاثة لقاءات أخرى، وسجلت تسعة أهداف، فيما استقبلت شباكها عشرة أهداف.

ويسافر تابيا يوم الخميس القبل إلى إسبانيا للالتقاء مع ميسي، كما سيعقد جلسة مفاوضات مع خورخي سامباولي، المدير الفني لإشبيلية، أحد أبرز الأسماء المرشحة لتولي المهمة الفنية للمنتخب الأرجنتيني.