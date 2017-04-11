جونينيو: كوتينيو أبرز موهبة برازيلية بعد نيمار

قال البرازيلي جونينيو أن مواطنه فيليب كوتينيو لاعب وسط ليفربول الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هو أبرز موهبة برازيلية بعد نيمار.



وبات كوتينيو أول لاعب برازيلي يتصدر قائمة هدافي الدوري الانجليزي الممتاز عندما سجل 30 هدفا في الدوري في الفوز 2-1 على ستوك سيتي يوم السبت ليتفوق بذلك على لاعب الوسط السابق لميدلزبره.



وأضاف جونينيو لصحيفة الديلي ميل: انا سعيد انه انتزع الرقم الذي كنت احمله. لم اكن أعتقد ان الرقم القياسي الجديد سيكون في ايد أمينة اكثر من ذلك، يمكن اعتبار كوتينيو أفضل لاعب في البرازيل عقب نيمار، إنه من نوعية مختلفة وهو يستحق كل شيء حققه لانه يعمل بمنتهى القوة من أجل ذلك.



وأظهر كوتينيو علامات على استعادة أفضل مستوياته في آخر مباراتين بعد ان أخذ ما يكفي من وقت لاستعادة قوته عقب إصابته في الكاحل في بداية الموسم.



ويعتقد جونينيو، الذي ـمضى فترتين مع ميدلزبره ما بين عامي 1995 و1997 وما بين عامي 2002 و2004، ان الاساس في أسلوب لعب كوتينيو يكمن في قدرته على العثور على مساحات.



وقال: إذا كنت تمتلك الذكاء في اسلوب لعبك فان بوسعك أن تجد المساحة اللازمة في الملعب لأن اسلوب اللعب الإنجليزي في غاية السرعة وهو ما يعني في الكثير من الأحيان أن المباريات تكون مفتوحة.