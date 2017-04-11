رئيس بايرن: فريقنا فقط من يقدر على هزيمة ريال مدريد

لم يبد كارل-هاينز رومينيغه رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أي تردد في الاعتراف بصعوبة المواجهة المقررة أمام ريال مدريد الأسباني في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا ، لكنه أكد في الوقت نفسه أن البايرن لديه الفرصة والقدرة على الإطاحة بالنادي الملكي حامل اللقب.

وفي مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، قبل المباراة المقررة بين الفريقين على ملعب أليانز أرينا بميونخ يوم الأربعاء في ذهاب دور الثمانية بالبطولة الأوروبية ، تحدث رومينيغه عن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن وتوني كروس لاعب بايرن السابق وكذلك عن رؤية البايرن لسوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعن رؤيته للمواجهة التي يخوضها أنشيلوتي على رأس الجهاز الفني لبايرن ميونخ ، ضد ريال مدريد الذي تولى تدريبه من قبل وقاده للقب الأوروبي في 2014 ، قال رومينيغه: كارلو يفكر في هذه المباراة منذ فترة طويلة ، إنه متحمس للغاية للفوز والتأهل .

وأضاف: لديه (أنشيلوتي) ذكريات جيدة تتمثل في التتويج بالبطولة الأوروبية في لشبونة (حيث قاد الريال للفوز على أتلتيكو مدريد في النهائي الذي أقيم بالعاصمة البرتغالية عام 2014). ولكن شيئا واضحا أمامنا الآن ، وهو أننا مقبلون على مواجهة صعبة بالنسبة لنا في دور الثمانية. سيكون علينا تقديم مباراتين هائلتين من أجل التأهل للدور قبل النهائي. ولو أن فريقا يستطيع التغلب على ريال مدريد فهو بايرن ميونخ.

وكان رومينيغه قد أثنى على أنشيلوتي في العديد من المناسبات مشيدا بخبرته في البطولة الأوروبية ، ولدى سؤاله عن سر تفوق المدرب الإيطالي على ساحة البطولة الأوروبية ، قال رئيس البايرن: لقد مررت بكل أنواع المدربين في بايرن. وأبرز ما أحببته في كارلو هو الهدوء والبساطة في التعامل مع مهام منصبه.

وأضاف حتى عندما واجه انتقادات من جانب الجماهير ، وكان ذلك قبل فترة ليست بالطويلة ، تمسك بالهدوء وقال حينذاك "سنكون بحال جيد في الوقت اللازم" ويبدو أنه كان محقا.

ولدى الحديث عن رؤيته للمواجهات الفردية التي تحملها المباراة ، ومنها الصدام بين أنشيلوتي والفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد ، قل رومينيغه لا أعرف زيدا جيدا كمدرب. ولكنه فاز بدوري الأبطال في موسمه الأول والآن يقود الفريق في مركز جيد على طريق المنافسة على اللقب مجددا. زيدان كان مساعد أنشيلوتي ، وعلاقة جيدة تجمع بينهما.

وفي تعليقه عن احتمالات تأثر بايرن ميونخ بغياب حارس مرماه الأساسي مانويل نوير في عدد من المباريات بسبب عملية جراحية في القدم ، في مباراة الأربعاء ، قال رومينيغه: يمكنه المشاركة الآن ، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية.

وعن رؤيته لتطور توني كروس اللاعب السابق لبايرن والحالي للريال ، حتى بات لاعبا من الطراز العالمي على مدار الأعوام الأخيرة ، قال رومينيغه: لقد كان لاعبا مهما وجيدا للغاية بالنسبة لنا أيضا ، والآن أثبت نفسه كلاعب من الطراز العالمي ، ضمن صفوف الريال.

وتحدث رومينيغه عن رؤيته لنشاط البايرن في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة ، في ظل حقيقة أن مشوار تشابي ألونسو وفيليب لام سينتهي مع الفريق في الثالث من يونيو المقبل على أقصى تقدير ، وذلك في حالة الوصول إلى نهائي دوري الأبطال المقرر في كارديف ، وكذلك في ظل كبر عمر عناصر هجومية مثل فرانك ريبيري وآريين روبن.

وتجدر الإشارة إلى أن بايرن ميونخ تعاقد بالفعل مع ثنائي فريق هوفنهايم ، نيكلاس شول وسيبستيان رودي ، ليلعبا بقميص الفريق البافاري اعتبارا من الموسم المقبل.

وقال رومينيغه : نشعر بالرضا إزاء التعاقد مع هذا الثنائي ، لأنهما تطورا بشكل رائع مع هوفنهايم. كذلك هما من العناصر الدولية الشابة بألمانيا. نشعر بارتياح إزاء قدوم هذا الثنائي.

وأضاف على الأرجح سنحاول استغلال إمكانية التعاقد مع (كينغسلي) كومان المعار للفريق ، بشكل نهائي. فبتواجده ، سيكون لدينا خيار ثان مثالي للجانب الأيمن إلى جانب آريين روبن. وعلى الجانب الأيسر لدينا (دوغلاس) كوستا مع فرانك ريبيري الذي أثبت مجددا قدرته على حسم المباريات.

وعن المركزين اللذين يلعب بهما فيليب لام وألونسو ، قال رومينيغه : كارلو سيدفع باللاعب جوشوا كيميتش مكان لام ، ولدينا عدة خيارات لخط الوسط.

وعن حاجة ريناتو سانشيز (19 عاماً) لبعض الوقت كي يصل لأفضل مستوياته بالفريق ، قال رومينيغه: يجب أن تتحلى بالصبر. ولكنني دائما أقول إنه يجب عليك رعاية اللاعب ولكن لك أن تطالبه بتقديم ما لديه أيضا. وهذا هو الحال بالنسبة لريناتو. فهو يحظى بالدعم التام من جانبنا. كما أن المدرب مقتنع بقدراته. والآن يجب أن يبرهن لنا على جدارته.