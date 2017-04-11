صافرات الاستهجان تلاحق فينغر ولاعبي أرسنال

يتعرض أرسين فينغر لانتقادات حادة من جانب لاعبين سابقين ومشجعين ووسائل إعلام، بعد خسارة أرسنال 3-صفر أمام كريستال بالاس أمس الاثنين، ويبدو أن الأرض تهتز من تحت حقبته مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التي بدأت قبل 20 عاما.

وبهذه الخسارة، الرابعة على التوالي لأرسنال خارج ملعبه والأولى لفينغر أمام بالاس، يحتل الفريق المركز السادس، وعلى الأرجح لن يتمكن من التأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى بقيادة المدرب الفرنسي.

ولكن هذه المرة انصبت الانتقادات على أداء الفريق الهزيل، إذ كتب ايان رايت مهاجم أرسنال السابق عبر تويتر "اللاعبون تائهون".

وأظهرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي جماهير أرسنال وهي تحيط بحافلة الفريق بعد المباراة مرددة هتافات ضد فينغر وبعض اللاعبين.

وداخل الملعب رفعت جماهير أرسنال الحزينة لافتات ورددوا هتافات "أرسين فينغر.. نسألك الرحيل". كما وجهت بعض الانتقادات للاعبين، إذ أنشدت "هذا القميص لا يليق بك".

وأطلقت بعض الجماهير صيحات استهجان ضد المدافع الاسباني هيكتور بليرين عندما توجه إليهم وهو يحييهم بعد نهاية المباراة، وتصب بعض الجماهير غضبها على اللاعب البالغ عمره 22 عاما، ورفضت إعادة الكرة له خلال المباراة بعدما تجاوزت حدود الملعب.

واعتذر القائد ثيو والكوت للجماهير بعدما اهتزت شباك أرسنال بثلاثة أهداف خارج ملعبه للمباراة الرابعة على التوالي، وأقر "يمكنك أن تشعر منذ البداية أن بالاس سعى بقوة أكبر للفوز".

وقال جيمي كاراجر لاعب ليفربول السابق والمعلق بمحطة سكاي التلفزيونية: "كيف يكون هذا ممكنا. يبدو أن لاعبي أرسنال قد استسلموا. استقبلت شباكهم ثلاثة أهداف في أربع مباريات.. وكان الأداء متواضعا".