صديقة مارادونا تكشف أسراره الجنسية.. وابنته: أنت وضيعة

اشتعلت حرب تصريحات في محيط الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا، بعدما ردت ابنته الكبرى دالما على فيرونيكا أوخيدا صديقته السابقة نتيجة كشف الأخيرة بعض التفاصيل الشخصية في حياة بطل كأس العالم 1986 خلال فترة علاقتهما التي امتدت 8 أعوام.

وتحدثت فيرونيكا في حوار صحافي عن تفاصيل شخصية تتعلق بالأسطورة الأرجنتيني، وأوردت بعض القصص التي حدثت لهما خلال فترة علاقتهما والتي أنجبا خلالها طفلهما دييغو فرناندو، إلا أن دالما ردت على صديقة والدها السابقة مطالبة إياها بالخجل مما قالته، وزادت: شعرت بالخجل الشديد بمجرد قراءة ما قالته فيرونيكا، لا يفترض أن يتحدث أحد ما عن هذه التفاصيل الشخصية وأمام العلن.

وخلال حوار آخر مع إذاعة أرجنتينية، كشفت أوخيدا تفاصيل أخرى تتعلق بحياة النجم الجنسية، غير عابئة بانتقادات ابنته الكبرى، لترد الأخيرة قائلة : هذه وضاعة ليس بعدها وضاعة، ليس من المفترض أن نتحدث عن هذه التفاصيل أمام الآخرين.

وحملت علاقة مارادونا وفيرونيكا الكثير من التوتر، وأبرزها عندما صورته عبر هاتفها المحمول وهو يعتدي عليها، قبل أن يخرج دييغو للتأكيد بأنه لم يؤذها وإنما سحب منها جهاز الهاتف.