غرناطة يستعين بأسطورة أرسنال للهروب من الهبوط

المصدر: مدريد - د ب أ

أعلن نادي غرناطة الإسباني الاثنين إقالة مدربه لوكاس الكاراز وتعيين الإنجليزي توني أدامز بدلا منه حتى نهاية الموسم الجاري، ليكون ثالث مدرب يتولى مسؤولية الفريق الفنية منذ مطلع الموسم.

وقال النادي الأسباني عبر موقعه الرسمي على الانترنت: مسؤولو غرناطة اتخذوا القرار بعد تقييم الموقف الحالي للفريق.

وقرر غرناطة إنهاء فترة الولاية الثالثة للمدرب الكاراز مع الفريق الأول لكرة القدم.

وحقق الكاراز مع النادي الأندلسي هذا الموسم أربعة انتصارات وستة تعادلات و14 هزيمة خلال مسابقة الدوري الأسباني.

ومن العجيب في هذا الصدد أن الكاراز كان قد مدد تعاقده مع غرناطة حتى موسم 2018.

ويرحل المدرب الإسباني عن غرناطة وهو يحتل المركز قبل الأخير في الدوري الأسباني بفارق سبعة نقاط عن المنطقة الدافئة، قبل سبعة مراحل على ختام المسابقة.

وبعد أعرب عن امتنانه للمدرب الأسباني ولجهازه الفني أعلن غرناطة تعاقده مع المدرب الإنجليزي توني أدامز، القائد الأسبق لنادي أرسنال الإنجليزي، حتى نهاية الموسم.