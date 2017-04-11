كريستال بالاس يصدم أرسنال ويضعف آماله الأوروبية

المصدر: لندن - د ب أ

لقن فريق كريستال بالاس ضيفه أرسنال درسا قاسيا وفاز عليه 3-صفر يوم الإثنين في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم كريستال بالاس بهدف نظيف سجله أندروس تاونسيند في الدقيقة 17 .

وفي الشوط الثاني أضاف لاعب الوسط الفرنسي الدولي يوهان كاباي الهدف الثاني في الدقيقة 63 وبعد خمس دقائق فقط سجل لاعب الوسط الصربي لوكا ميليفوجيفيتش الهدف الثالث من ضربة جزاء.

وارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 34 نقطة في المركز السادس عشر، مبتعدا بفارق ست نقاط عن المراكز الثلاثة الأخيرة.

وتوقف رصيد أرسنال عند 54 نقطة في المركز السادس ليفقد فرصة ثمينة لاستعادة المركز الخامس من مانشستر يونايتد والمنافسة على احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.