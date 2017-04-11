ليفربول: ماني سيعود الموسم القادم

المصدر: ليفربول - د ب أ

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أن مهاجمه ساديو ماني سيخضع لعملية جراحية في الركبة يوم الثلاثاء وسيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

وتعرض اللاعب السنغالي الدولي لإصابة في ركبته اليسرى خلال مباراة الفريق أمام إيفرتون الأسبوع الماضي وكانت الأمال معلقة في البداية على عدم ضرورة خضوعه للجراحة.

وذكر نادي ليفربول عبر موقعه على الإنترنت: قرار معالجة المشكلة ومنح ماني الوقت الكافي من أجل التعافي قبل الموسم الجديد كان الإجراء الأكثر منطقية.

وقدم ماني (25 عاماً) عروض جيدة في أول مواسمه مع ليفربول بعد انضمامه إلى صفوف الفريق في الصيف الماضي قادما من ساوثهامبتون مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

ويتصدر ماني قائمة الهدافين في ليفربول برصيد 13 هدفا في الدوري ، وصنع خمسة أهداف للفريق صاحب المركز الثالث بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز.