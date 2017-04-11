ماتا: سنقاتل للوصول إلى المربع الذهبي

أكد خوان ماتا لاعب وسط مانشستر يونايتد، أنه ينبغي على فريقه إيقاف سلسلة من التعادلات على أرضه وتحقيق الانتصارات في أولد ترافورد إذا أراد إنهاء الموسم ضمن فرق المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويحتل يونايتد، الذي فاز 6 مرات فقط على أرضه بالدوري هذا الموسم، المركز الخامس بفارق 4 نقاط عن جاره مانشستر سيتي، ويتبقى له مباراة إضافية. وتعادل يونايتد 9 مرات في 16 مباراة على أرضه وحصد عددا أكبر من النقاط خارج أرضه.

ويتمنى ماتا أن يبدأ يونايتد في تحقيق الانتصارات عندما يستضيف فريقه السابق تشيلسي المتصدر في أولد ترافورد يوم الأحد المقبل.

وكتب ماتا في مدونته الشخصية: "سنقاتل حتى النهاية حتى نكون ضمن أول أربعة، فرق وحتى نفعل ذلك سنكون في حاجة لتحسين سجلنا في أولد ترافورد على أرضنا".

وأضاف: "ستكون الفرصة سانحة لنا الأسبوع المقبل أمام تشيلسي المتصدر. هذه واحدة من المباريات التي يرغب الجميع في لعبها".

وربما لا يلعب ماتا مجددا هذا الموسم بعدما خضع لجراحة في الفخذ الشهر الماضي، لكن لاعب وسط منتخب إسبانيا يتمنى العودة بقوة.

وقال ماتا: "عندما يعاني المرء من الإصابة يشعر أن الوقت يمر ببطء شديد، وهذا هو الواقع ويبدو أن أسبوعي أطول من المعتاد".

وأضاف: "أتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد وأعود في أسرع وقت ممكن للاستمتاع بأكثر شيء أحبه.. المران ولعب كرة القدم".

ورغم أن الوجود ضمن فرق المربع الذهبي سيضمن ليونايتد التأهل لدوري أبطال أوروبا فإن الفوز بلقب الدوري الأوروبي هذا الموسم سيحقق الهدف ذاته أيضا.

وسيلعب يونايتد في ضيافة أندرلخت البلجيكي بعد غد الخميس في ذهاب دور الثمانية بالدوري الأوروبي، وهي المسابقة القارية الأقل قوة من دوري الأبطال.