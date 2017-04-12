القائد إنيستا: سنعود من جديد

اعترف إندريس إنيستا، نجم خط وسط برشلونة الإسباني، أن فريقه لعب بشكل سيئ للغاية في الشوط الأول من مباراته أمام يوفنتوس الإيطالي أمس الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، ما كلفه الخسارة بثلاثية نظيفة.

وقال إنيستا: "لقد قمنا ببعض الأشياء السيئة، خاصة في الشوط الأول، ولذلك عوقبنا باستقبال هدفين".

وأضاف إنيستا، الذي أشاد بيوفنتوس واعترف بأحقيته في الفوز، قائلا: "في الشوط الثاني كان الأمر مختلفا، كنا نستحق تسجيل هدف".

وأشار إلى أن نتيجة مباراة أمس ليست سيئة كخسارة الفريق الكتالوني أمام باريس سان جيرمان الفرنسي برباعية نظيفة في ذهاب دور الستة عشر من البطولة الأوروبية، واستطرد قائلا: "اليوفي فريق كبير، إذا لم تقم بالأشياء على نحو جيد فهو قادر على معاقبتك".

واختتم إنيستا قائلا: "تكتنفنا مشاعر التفاؤل كما كان الحال في المرة السابقة، ولكننا سنعود مرة أخرى إلى خوض مواجهة صعبة من أجل التأهل".