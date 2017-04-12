الإحباط يسيطر على برشلونة.. وحلم "الريمونتادا" يتلاشى

سيطرت حالة من خيبة الأمل على جماهير برشلونة بعد الهزيمة الثقيلة أمام يوفنتوس الإيطالي حيث غلبت مشاعر الإحباط على مشاعر الأمل في أن يحقق الفريق عودة هائلة أخرى يستطيع من خلالها مواصلة مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخسر برشلونة أمام مضيفه يوفنتوس صفر- 3 مساء الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية من البطولة الأوروبية ليصبح أمام مهمة صعبة في لقاء الإياب على ملعب "كامب نو" ، رغم أن الملعب نفسه شهد عودة تاريخية لبرشلونة عندما تغلب على باريس سان جيرمان الفرنسي 6 - 1 إيابا بعد أن خسر أمامه صفر - 4 ذهابا في دور الستة عشر من النسخة الحالية للبطولة.

ونشرت صحيفة "دياريو سبورت" في صفحتها الرئيسية يوم الأربعاء صورة لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة مرفقة بكلمة "المصلوب" ، حيث يظهر المدرب وهو يمد ذراعيه في وضع يظهره عاجزا عن إيجاد الحل لتصحيح مسار الفريق.

وبات برشلونة بحاجة للفوز 4- صفر إيابا أمام يوفنتوس من أجل انتزاع بطاقة التأهل للدور قبل النهائي وهو ما يبدو مهمة صعبة للغاية خاصة وأن يوفنتوس لم يتلق سوى هدفين حتى الآن خلال مشواره بالبطولة.

ونشرت صحيفة "البايس" عنوانا ذكرت فيه: برشلونة منتهية صلاحيته أمام يوفنتوس متجدد.

وساد اعتقاد بأن مجموعة العروض المتواضعة التي قدمها برشلونة خارج أرضه هذا الموسم تعد مؤشرا لمشكلات أكثر عمقا بالنادي الكتالوني.

وخسر برشلونة أمام مضيفه ملقا صفر - 2 مساء السبت في الدوري الأسباني كما خسر أمام مضيفه ديبورتيفو لاكورونا 1- 2 في مارس الماضي إلى جانب هزيمته على ملعب باريس سان جيرمان صفر - 4 قبل أربعة أسابيع في ذهاب دور الستة عشر بدوري الأبطال.

وفي المباريات الكبيرة التي خاضها برشلونة خارج ملعب "كامب نو" هذا الموسم ، أمام مانشستر سيتي الإنجليزي وسان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي ، اهتزت شباك الفريق الكتالوني بعشرة أهداف ولم يسجل سوى هدف واحد.