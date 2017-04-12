باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل إلى كأس العالم

قال المدرب إدغاردو باوزا الذي أقيل من منصبه إن منتخب الارجنتين سيتأهل لكأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا رغم مركزه المثير للقلق في التصفيات.



وأعلن الاتحاد الأرجنتيني بقيادة رئيسه كلاوديو تابيا المنتخب حديثا إقالة باوزا يوم الإثنين بعد أن جمع 11 نقطة فقط في ثماني مباريات قاد خلالها الفريق في التصفيات.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن خورخي سامباولي مدرب أشبيلية هو أقوى المرشحين لخلافة باوزا.



وقال باوزا في مؤتمر صحفي لم يجب فيه ولا تابيا على أسئلة من الصحفيين: كانت هناك بعض النتائج الجيدة وأخرى سيئة والارجنتين في موقف أظن أنها ستنجح في التأهل لكأس العالم.



وأضاف المدرب البالغ عمره 59 عاما في إشارة للمباريات المتبقية في التصفيات هذا العام: تتبقى أربع مباريات كبيرة.



وحين عين باوزا في أغسطس بواسطة سلف تابيا كان المنتخب الأرجنتيني في المركز الثالث بتصفيات أميركا الجنوبية المكونة من عشرة فرق، ضمن المراكز المؤهلة مباشرة للنهائيات، وقال وقتها: أرى منتخب الارجنتين بطلا للعالم.



ويترك باوزا، الذي واجه انتقادات لفشله في ترك بصمته على الفريق، المنتخب الارجنتيني وهو في المركز الخامس الذي لا يمنح صاحبه سوى فرصة خوض مواجهة فاصلة ضد الفائز بتصفيات الأوقيانوس على مكان في كأس العالم.



وأشاد باوزا باللاعبين، الذين أصبحوا هدفا لانتقادات الاعلام بسبب العروض السيئة، خاصة عند اللعب بدون ليونيل ميسي بسبب الإصابة.



وقال باوزا الذي منحه لقبان في كأس ليبرتادوريس للأندية فرصة الحصول على منصب مدرب الأرجنتين: كثيرون لا يقدرون التضحية التي قاموا بها.. إنه جيل رغم خسارة مباراة نهائية أو اثنتين فإنه قدم كل ما عنده.



ويأمل تابيا أن يحصل على خدمات سامباولي الذي صنع اسمه على المستوى الدولي حين قاد تشيلي إلى لقبها الأول في كأس كوبا أميركا عام 2015 على حساب الارجنتين بركلات الترجيح في النهائي.



وسامباولي واحد من أبرز ثلاثة مدربين ارجنتينيين في اوروبا ينظر إليهم كمرشحين للمنصب بجانب دييغو سيميوني مدرب اتليتيكو مدريد وماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام.



ويبدو سامباولي (57 عاما) الأقرب لكن أيا كان من سيتولى المهمة فإن عليه اللعب بدون ميسي في المباريات الثلاث التالية في التصفيات لإيقافه بسبب اهانة حكم.