بريزبين روار الأسترالي يهزم كاشيما ويعود إلى المنافسة

المصدر: بريزبين - د ب أ

أنعش برزبين روار الأسترالي أماله في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما حقق انتصاره الأول وتغلب على ضيفه كاشيما أنتلرز الياباني 2 - 1 يوم الأربعاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الخامسة.

وتقدم برزبين روار بهدفين سجلهما جيمي مكلارين وبريت هولمان في الدقيقتين 18 و79 ثم رد كاشيما أنتلرز بهدف وحيد سجله ريوتا ناجاكي في الدقيقة 79 .

ورفع برزبين رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع الأخير بفارق الأهداف فقط خلف أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ، الذي خسر أمام موانغثونغ يونايتد التايلندي (صاحب المركز الأول برصيد ثمان نقاط) ، بينما تجمد رصيد كاشيما أنتلرز عند ست نقاط.