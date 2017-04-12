لويس إنريكي: من الصعب العودة أمام يوفنتوس

اعترف لويس إنريكي مدرب برشلونة بأنه سيكون من الصعب على فريقه العودة في النتيجة مرة أخرى بعد أن مني مجددا بهزيمة ثقيلة في ذهاب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.



وبعد أن تجاوز خسارته 4-صفر في لقاء الذهاب أمام باريس سان جيرمان في الدور السابق بفوزه 6-1 في الإياب مني برشلونة بهزيمة جديدة بنتيجة 3-صفر خارج ملعبه أمام يوفنتوس في ذهاب دور الثمانية في تورينو.



وقال لويس إنريكي: هذه المرة من الصعب الايمان بقدرتنا على العودة في النتيجة. الأمر يشبه تكرار الكابوس... لا يمكنني ابعاد الشوط الأول عن ذهني.



وسجل باولو ديبالا مرتين ليضع يوفنتوس في المقدمة 2-صفر في أول 22 دقيقة وأضاف المدافع جيورجيو كيليني الهدف الثالث بضربة رأس في بداية الشوط الثاني في أداء قوي من الفريق الايطالي.



وأبلغ لويس إنريكي الصحفيين: من الصعب قلب الأمور مرة أخرى مثلما فعلنا أمام باريس سان جيرمان رغم أنه في الجانب الآخر اعتقدت أنه من المستبعد أن نخسر مجددا مثلما حدث أمام الفريق الفرنسي.



وأضاف: الشوط الأول كان في غاية الصعوبة.. مشابه جدا لما حدث في باريس. ورغم أننا تحسنا في الشوط الثاني فإن الشوط الأول كان مليئا بالمشاكل.



وتابع: من الصعب على أي مدرب محاولة القيام بكل شيء صحيح من أجل الفريق ثم اكتشاف أنه لم ينجح. لا أريد حقا التفكير في الأمر بهذه الطريقة. غدا سيكون علينا النهوض مرة أخرى والتفكير في أن علينا تسجيل ثلاثة أهداف لمعادلة النتيجة وأربعة من أجل الفوز بالمواجهة.



وأراد ماسيميليانو اليغري مدرب يوفنتوس التأكد من عدم تأثر فريقه بواحد من أفضل العروض على الاطلاق تحت قيادته.



وقال: يجب أن نكبح حماسنا. بالطبع قدم اللاعبون أداء رائعا.. في الهجوم والدفاع، لكنها الخطوة الأولى فقط. في برشلونة سيكون الأمر مختلفا ويجب أن نحاول التسجيل هناك.