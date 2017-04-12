مورينيو: روني لن يلعب مباراة أندرلخت

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد يوم الأربعاء إن القائد واين روني سيغيب عن ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم على ملعب أندرلخت البلجيكي بسبب إصابة في الكاحل.



ولم يسافر المهاجم الإنجليزي الذي غاب عن اخر مباراتين ليونايتد، إلى بروكسل لمواجهة أندرلخت يوم الخميس.



وقال مورينيو للصحفيين: هو غير سعيد بحالته. حالة كاحله ليست على ما يرام وليس جاهزا للمشاركة. سننتظر للأسبوع المقبل. لا نملك لاعبين كثيرين ونحتاج مشاركة الجميع.



وبات انطونيو فالنسيا ظهير أيمن يونايتد جاهزا للمشاركة أمام الفريق البلجيكي عقب غيابه عن اخر مباراتين وقال مورينيو إن فريقه يجب أن يقدم أفضل ما لديه أمام منافسه الخطير.



وأضاف المدرب البرتغالي عن أندرلخت: انه منافس جيد ولديه طريقة لعب واضحة تناسب قدرات لاعبيه. يلعبون بصورة جيدة ويضغطون ويملكون لاعبين موهوبين. اعتقد أنه يجب أن نقدم أقصى ما لدينا، وعندما يصل فريق إلى هذه المرحلة من البطولة يشعر الجميع بقدرته على الفوز باللقب. الدوافع كبيرة لكل الفرق.



ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخرا بمركز واحد عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، قبل استضافة تشيلسي متصدر المسابقة يوم الأحد المقبل في ملعب اولد ترافورد.



وقال مورينيو: يتبقى أمامنا بطولتان وسنقاتل حتى النهاية. ينتابني شعور خاص نحو الدوري الأوروبي حيث انها بطولة يمكننا الفوز بها.