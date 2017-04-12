موناكو يهزم دورتموند ويقترب من نصف النهائي

تقدم موناكو الفرنسي خطوة عملاقة للتأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما انتزع فوزا ثمينا 3 - 2 من مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني في ذهاب دور الثمانية للمسابقة يوم الأربعاء.

وأصبح يكفي موناكو الخسارة بهدف نظيف في مباراة الإياب التي ستقام بملعبه يوم الأربعاء القادم، لاستمرار مغامرته في البطولة وحجز بطاقة التأهل للدور قبل النهائي للمرة الأولى منذ عام 2004.

في المقابل، بات يتعين على دورتموند الفوز بفارق هدفين، أو بفارق هدف واحد شريطة نجاحه في تسجيل أكثر من ثلاثة أهداف، إذا أراد الاستمرار في البطولة التي توج بها عام 1997.

وأهدر موناكو فرصة افتتاح التسجيل مبكرا، بعدما أضاع نجمه فابينيو ركلة جزاء في الدقيقة .17

ونجح موناكو في تعويض ركلة الجزاء المهدرة سريعا، بعدما أحرز نجمه كيليان مبابي هدفا مثيرا للجدل للفريق الفرنسي في الدقيقة 19، قبل أن يأتي الهدف الثاني عن طريق النيران الصديقة، عقب تسجيل سفين بيندر لاعب دورتموند هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 35.

وقلص دورتموند الفارق، بعدما أحرز عثمان ديمبيلي الهدف الأول للفريق الألماني في الدقيقة 57، قبل أن يواصل مبابي تألقه ويسجل الهدف الثالث لموناكو وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 79، رافعا رصيده التهديفي في المسابقة إلى أربعة أهداف حتى الآن.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بخمس دقائق، أحرز النجم الياباني شينجي كاغاوا الهدف الثاني لدورتموند، ليحافظ الفريق الألماني على حظوظه الضئيلة في التواجد ضمن المربع الذهبي.

يذكر أن المباراة كان مقررا إقامتها يوم الثلاثاء، إلا أنه تم تأجيلها بسبب تعرض حافلة دورتموند لانفجارات متعددة وهي في طريقها لخوض المباراة.