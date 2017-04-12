هل يستحق "المدخن" الفرنسي ارتداء قميص برشلونة؟

عادت جماهير برشلونة إلى توجيه أصابع الاتهام بخسارة فريقها أمام يوفنتوس إلى الفرنسي جيرمي ماثيو الذي حصل على تقييم 1 من 10 عقب الأداء الكارثي الذي قدمه أمام الفريق الإيطالي.

وكان ماثيو سبباً في تلقي برشلونة هدف ملقا الأول قبل يومين عندما أراد وضع مصيدة تسلل غريبة، استغلها ساندرو راميريز ووضع الكرة في مرمى الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

وفي إيطاليا استغله الكولومبي كوادرادو ليمرر إلى بابلو ديبالا في الهدف الأول، قبل أن يخرجه لويس إنريكي بين الشوطين، وهو ما فعله كذلك في مباراة ملقا.

ومنحت صحيفة "سبورت" الكاتالونية ماثيو تقييم 1 من 10 رغم لعبه 45 دقيقة فقط، وأشار إليه ريو فيردناند محلل قناة سكاي سبورت ضمناً بأنه لا يستحق ارتداء قميص برشلونة، إلى جانب 5 أو 6 لاعبين.

ودائماً ما كان ماثيو مثيراً للجدل منذ انتقاله إلى برشلونة صيف 2014 لقاء 20 مليون يورو، وأبرز تلك الأحداث عندما انتشرت له صورة وهو يدخن، ولم يتقبل المناصرون لبرشلونة مشاهدة المدافع الفرنسي في تلك الحالة.