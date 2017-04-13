دورتموند يؤكد: بارترا يغيب 4 أسابيع

أعلن بروسيا دورتموند المنافس في دوري الدرجة الأولى الالماني لكرة القدم في حسابه على تويتر اليوم الخميس أن مارك بارترا سيعود للعب خلال "حوالي أربعة أسابيع" بعد إصابته في المعصم في الهجوم على حافلة الفريق يوم الثلاثاء.



وقال النادي "مارك بارترا سيصبح لائقا مرة أخرى في حوالي أربعة أسابيع."



وخضع اللاعب الاسباني (26 عاما) لجراحة يوم الثلاثاء بعد إصابته بكسر في الذراع عقب ثلاثة انفجارات استهدفت الحافلة التي كانت في طريقها للاستاد. وترك الهجوم أيضا بعض الحطام في يده.



وتأجلت مباراة الذهاب في دور الثمانية لدوري أبطال اوروبا ضد موناكو لمدة 24 ساعة بعد الهجوم الذي استهدف الحافلة. وفاز موناكو 2-3.