راموس: تأهل ريال مدريد لم يحسم بعد

اعترف سيرخيو راموس، مدافع ريال مدريد الإسباني، أن فريقه قطع خطوة مهمة نحو التأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه خارج ملعبه 2 - 1 على بايرن ميونخ الألماني، ولكنه طالب زملاءه في الوقت نفسه بالالتزام بالحذر أمام هذا المنافس القوي.

وقال راموس في تصريحات إعلامية عقبت المواجهة: "لقد كانت خطوة مهمة، ولكن لا تزال هناك مباراة عودة أمام منافس كبير للغاية، نشعر بأنه كان بإمكاننا أن نفعل المزيد، وأن نسجل المزيد من الأهداف ولكننا راضون بتحقيق الفوز هنا".

وأضاف: "العمل الذي قمنا به كان جيدا للغاية، وأهنئ الفريق والجماهير لمساندتها لنا".

وسجل راموس هدفا في الوقت بدل الضائع كاد يكون الهدف الثالث لصالح ريال مدريد، ولكنه ألغي بداعي التسلل.

واختتم راموس قائلا: "كنت أرغب في التسجيل ولكن الفوز هو الأهم، التأهل لم يحسم بعد".