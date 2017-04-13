رونالدو يحقق إنجازاً جديداً في دوري الأبطال

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الأسباني، إنجازا غير مسبوق برفع رصيده من الأهداف في بطولات الأندية الأوروبية لكرة القدم إلى 100 هدف، وذلك بعد تسجيل ثنائية قاد بها الريال إلى الفوز على مضيفه بايرن ميونخ الألماني 2 - 1 مساء الأربعاء في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحقق رونالدو المئوية خلال 143 مباراة وعزز تفوقه على منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة والذي سجل 97 هدفا خلال 118 مباراة في البطولات الأوروبية.

ورفع رونالدو رصيده في دوري أبطال أوروبا إلى 97 هدفا متصدرا قائمة هدافي البطولة، إلى جانب هدفين في كأس السوبر الأوروبية وهدف وحيد في تصفيات دوري الأبطال.

