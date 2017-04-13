سيميوني يشيد بالفرنسي غريزمان ويحذر من خطورة ليستر

أشاد الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، بمهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان، بعد أن سجل الأخير هدف فريقه الوحيد في مرمى ليستر سيتي الإنجليزي في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الأربعاء في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني: "إنه رائع ولاعب متكامل للغاية، لا تعرف في أي مركز يلعب لأنه يتواجد في كل مكان، إنه يمرر كلاعب وسط ملعب ويصنع الفرص كمهاجم متأخر ويسجل كرأس حربة".

وسجل غريزمان أمس هدفه الخامس في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا من ركلة جزاء، تسبب هو فيها بعد مجهود فردي رائع.

وأضاف المدرب الأرجنتيني قائلا: "إنه يتحلى بالمسؤولية بشكل أكبر مع اقتراب الموسم من نهايته".

ورغم الفوز، حذر سيميوني من مخاطر الإفراط في الثقة، مؤكداً أن التأهل لم يحسم بعد ولا يزال الفريقان يقتسمان حظوظ العبور إلى نصف نهائي البطولة الأوروبية.

وتابع سيميوني، الذي أكد أنه يتوقع أن تكون مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل مثيرة للغاية، قائلا: "أنا سعيد بالعمل الذي قام به الفريق، ولكن التأهل لا يزال غير محسوم، لم نتفاجأ لأننا توقعنا هذا الأمر".

واستطرد قائلا: "نتوقع أن تكون ليلة كروية رائعة، إنه ملعب إنجليزي ذو أجواء رائعة، الجماهير تتواجد بالقرب من الملعب، إنه ملعب رائع".