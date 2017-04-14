الإصابة تغيب بيل عن مواجهتي خيخون وبايرن

سيغيب لاعب نادي ريال مدريد الإسباني الويلزي غاريث بيل عن مباراة سبورتنغ خيخون السبت ضمن الدوري المحلي، بسبب إصابة قد تبعده أيضا عن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء المقبل.

وكان بايل خرج في منتصف الشوط الثاني في مباراة الذهاب على ملعب بايرن الأربعاء (فاز النادي الملكي 2-1)، لمضاعفات في كاحله جراء إصابة سابقة أبعدته حوالي ثلاثة أشهر عن الملاعب.

وقال مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان في مؤتمر صحافي عشية لقاء خيخون "لن يكون (بيل) معنا غدا، هذا واضح، بعد ذلك سنرى كيف تسير الأمور".

وتابع: "إنها إصابة عضلية في المكان، حيث أجرى عملية جراحية. بطبيعة الحال، أنا قلق، فلا أحبذ رؤية لاعبي فريقي يتعرضون للإصابة، لاسيما أننا دخلنا الأمتار الأخيرة من الموسم".

وخاض بيل 25 مباراة طوال الموسم في مختلف المسابقات بسبب الإصابات والإيقاف. ومن المتوقع أن يجري زيدان تبديلات على تشكيلته غدا، مقارنة بالتشكيلة التي لعبت ضد بايرن ميونيخ، وقد يلجأ إلى إراحة البرتغالي كريستيانو رونالدو مسجل الهدفين ذهابا.

ويستمر غياب المدافعين الفرنسي رافايل فاران والبرتغالي بيبي عن صفوف فريق العاصمة الإسبانية.

يذكر أن ريال مدريد يسعى إلى أن يصبح أول نادٍ ينجح في الاحتفاظ بلقبه القاري منذ 27 عاماً عندما حقق ميلان هذا الإنجاز عام 1990.

وختم زيدان: "أعتقد أن ذلك يسري في جينات النادي، كلما كانت المباريات أصعب، رد اللاعبون على أرضية الملعب".