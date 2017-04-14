الدوري الأوروبي: يونايتد يفرط في الفوز على أندرلخت

فرط مانشستر يونايتد الإنجليزي في فوز سهل كان في متناوله أمام مضيفه اندرلخت البلجيكي، ليسقط أمامه في فخ التعادل الإيجابي 1 - 1 في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

وأسفرت نتائج باقي المباريات التي جرت اليوم عن فوز أياكس أمستردام الهولندي على ضيفه شالكه الألماني 2 - صفر، وسيلتا فيجو الإسباني على ضيفه جينك البلجيكي 3 -2

وبادر النجم الأرميني هنريخ مخيتاريان بالتسجيل لمصلحة مانشستر يونايتد في الدقيقة 37، قبل أن يتسابق نجومه في إهدار الفرص السهلة التي أتيحت لهم خلال اللقاء، ليأتي العقاب في الوقت القاتل، بعدما أدرك لياندير ديندونكير التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 86 بضربة رأس رائعة.

وبات يكفي يونايتد التعادل السلبي في مباراة العودة التي ستقام في معقله (ملعب أولد ترافورد) يوم الخميس القادم، لحجز بطاقة التأهل للدور قبل النهائي، فيما أصبح يتعين على اندرلخت الفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق 1 -1 من أجل استمرار مغامرته في البطولة.

من جانبه، ووضع أياكس أمستردام قدما في المربع الذهبي للبطولة، عقب فوزه الثمين 2 - صفر على ضيفه شالكه.

وتقمص دافي كلاسين دور البطولة في المباراة بعدما أحرز هدفي الفريق الهولندي في الدقيقتين 23 من ركلة جزاء و.52

وعلى ملعب بالاييدوس، اقتنص سيلتا فيجو فوزا صعبا 3 - 2 من ضيفه جينك، ليتأجل حسم التأهل إلى مباراة الإياب التي ستقام ببلجيكا الأسبوع المقبل.

وافتتح جان بول بويتوس التسجيل مبكرا، للفريق البلجيكي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يستعيد سيلتا اتزانه سريعا، بعدما أحرز ثلاثة أهداف عن طريق بيون سيستو وإياجو أسباس وجون جويديتي في الدقائق 15 و18 و.38

وفي الشوط الثاني، قلص توماس بوفيل الفارق، بإحرازه الهدف الثاني لجينك في الدقيقة .67

وكانت مباراة ليون الفرنسي مع بشكتاش التركي في ذهاب الدور ذاته قد تأجلت لمدة 45 دقيقة بسبب شغب جماهير الفريق التركي التي ألقت الألعاب النارية قبل انطلاق اللقاء.