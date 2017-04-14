غوارديولا يرغب في استمرار كومباني رغم الإصابات

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن القائد فينسن كومباني له مستقبل في النادي المنافس في الدوري الإنجليزي رغم الإصابات التي أبعدته لفترات طويلة عن المنافسات في الموسم الحالي.

وخاض كومباني، الذي يتبقى عامان في عقده الحالي، مباراة بأكملها في الدوري للمرة الأولى في عام في الخسارة 2-1 أمام تشيلسي في وقت سابق من الشهر الجاري، وغاب عن الفوز 3-1 على هال سيتي مطلع الأسبوع الجاري بسبب كدمة.

وقال غوارديولا إن لاعب بلجيكا لا يزال قادرا على المساهمة في رفع مستوى الفريق وسيشارك في مباريات مع سيتي في الموسم المقبل طالما كان لائقا.

وأبلغ غوارديولا الصحافيين في رده على سؤال بشأن ما إذا كانت خططه للموسم المقبل تشمل كومباني: "نعم.. عقده لا يزال ساريا".

وقال: "يحدوني الأمل في أن يتمكن من خوض مباراتين أسبوعيا في الفترة المقبلة.. في المستقبل".

وأضاف: "ولكن بالطبع، خوضه مباراة بأكملها كان نبأ سارا. في مباراة قوية في ستامفورد بريدج وقدم أداء كبيرا".

وكومباني جاهز للمشاركة في مواجهة خارج ملعبه أمام ساوثامبتون في الدوري غدا السبت.

ويحتل سيتي المركز الرابع بفارق أربع نقاط أمام مانشستر يونايتد الذي خاض مباراة أقل مقارنة بفريق غوارديولا.