فينغر: اتخذت قراري.. ولن أعلنه الآن

أبقى المدرب الفرنسي لنادي أرسنال الانجليزي لكرة القدم أرسين فينغر، الجمعة، على الغموض الذي يحيط منذ أسابيع بمستقبله مع النادي، مبديا عدم اكتراثه بأي نقاش إداري حوله في ظل مطالبة المشجعين برحيله مع نهاية عقده هذا الموسم.

وبعد 21 عاما على رأس الجهاز التدريبي للنادي اللندني، ينتهي عقد فينغر (67 عاما) مع أرسنال بنهاية الموسم، دون ان يحسم بعد الجدل المتواصل حول بقائه من عدمه، اذ ترددت تقارير ان النادي عرض عليه تمديد العقد، بينما أكد المدرب انه اتخذ قراره من دون ان يعلنه.

وتراجعت نتائج ارسنال بشكل ملحوظ في الأسابيع الماضية فبات سادس ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، وهو المركز الأخير المؤهل إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم المقبل.

وتلقى أرسنال في المرحلة الماضية خسارة قاسية أمام كريستال بالاس صفر-3، أبعدته بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا.

وفي مؤتمر صحافي الجمعة، جدد فينغر التذكير بأنه اتخذ قراره، الا ان أي إعلان عنه سيصدر من النادي.

وقال: "ما يحصل على صعيد ادارة النادي لا يتعلق بي (...) أنا اركز على عملي، أداء الفريق وما يهم الجمهور هو هذا الأداء".

وكانت الخسارة أمام كريستال بالاس الخامسة في آخر ثماني مباريات في الدوري لأرسنال.

ولم يصدر أي تعليق علني من مالك النادي الاميركي ستان كرونكي، حتى الان بشأن بقاء فينغر أو رحيله في نهاية الموسم، لكن جمهور النادي الغاضب من سوء النتائج يطالب برحيله وكرر ذلك بعد الخسارة أمام كريستال بالاس بالقول "أرسين فينغر نريدك أن ترحل".

ولكن فينغر أكد أن النتائج الاخيرة ومنها خسارة الاثنين لم تؤثر على علاقته بكرونكي بقوله "اعتقد بأن علاقتنا كانت دائما على حالها ولم تتغير"، مضيفا ردا على سؤال عن أي تغيير بشأن مستقبله "لا شيء".

ويلتقي أرسنال مع ميدلزبره قبل الأخير الأحد في ختام المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الانكليزي الممتاز.