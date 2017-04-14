كلوب: طموح ليفربول لا يزال كبيراً

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، الذي يقاتل ليضمن أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، إن طموح الفريق لا يزال كبيرا هذا الموسم ولكنه لم يحدد عدد النقاط التي يريد الوصول إليها بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، قبل أن يحل ضيفا على وست بروميتش البيون بعد غد الأحد.

ويحتل ليفربول المركز الثالث، وخاض مباراة أكثر من مانشستر سيتي رابع الترتيب، واثنتين أكثر من مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس. ولم يخسر ليفربول في 6 مباريات، لكنه لم يفز خارج ملعبه أمام وست بروميتش منذ 2011.

وأبلغ كلوب الصحافيين: "لا.. لا أفكر بشأن عدد معين من النقاط. تحدي وست بروميتش كبير للغاية، قدم أداء رائعا هذا الموسم، نعرف مدى قوته".

وقال: "ولكن ليس أمامنا بديل، لذا سنخوض المواجهة ونريد أن نظهر مجددا أن أهدافنا كبيرة للغاية هذا الموسم، سنقاتل لتحقيق الفوز".