توتنهام يضيق الخناق على تشيلسي

حقق توتنهام هوتسبر المطلوب منه بفوزه المتوقع والكبير على ضيفه بورنموث 4-صفر السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وأصبح بانتظار خدمة من مانشستر يونايتد الذي يستضيف الأحد تشلسي المتصدر على "أولدترافورد".

وعلى ملعب "وايت هارت لاين"، لم يجد توتنهام صعوبة تذكر في تحقيق فوزه الثاني عشر على التوالي بين جمهوره للمرة الأولى خلال موسم واحد، والسابع تواليا بالمجمل، وجاء على حساب بورنموث الذي أجبر فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على الاكتفاء بالتعادل السلبي عندما تواجه الفريقان ذهابا في اكتوبر الماضي.

وحسم توتنهام اللقاء في غضون 4 دقائق بعدما افتتح البلجيكي موسى دمبيلي التسجيل في الدقيقة 16 إثر ركنية نفذها الدنماركي كريستيان ايريكس، ثم أضاف الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين الثاني في الدقيقة 19 بعد تمريرة من هاري كاين العائد من إصابة أبعدته عن الملاعب حوالي شهر (شارك بديلا في لقاء المرحلة السابقة التي فاز بها فريقه على واتفورد 4-صفر)، مسجلا هدفه الخامس في مبارياته الست الأخيرة في الدوري.

وفي بداية الشوط الثاني، وجه كاين الضربة القاضية لبورنموث بعد تمريرة من ديلي آلي (48)، ليصبح رابع لاعب في تاريخ الدوري الممتاز يسجل 20 هدفا أو اكثر لثلاثة مواسم متتالية بعد آلن شيرر والفرنسي تييري هنري والهولندي رود فان نيستلروي.

وأكد كاين أن بورنموث من ضحاياه المفضلة لأن هدف السبت كان السادس له في المواجهات الأربع التي جمعت الفريقين في الدوري الممتاز.

وعندما كان الحكم في طريقه لإطلاق صافرة النهاية، خطف توتنهام هدفه الرابع عبر البديل الهولندي فينسنت يانسن الذي سدد الكرة في بادئ الأمر بالحارس بعد عرضية من الويلزي بن ديفيس، ثم عادت اليه فتابعها في الشباك (2+90).

ورفع توتنهام الذي لم يذق طعم الهزيمة سوى مرة واحد في المراحل الـ17 الأخيرة، رصيده الى 71 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن جاره اللدود تشلسي المتصدر الذي يحل الأحد ضيفا على غريمه مانشستر يونايتد في مباراة يعول عليها كثيرا سبيرز من أجل العودة بقوة الى دائرة المنافسة على اللقب الذي أفلت منه في الأمتار الأخيرة الموسم الماضي.

وستكون نهاية الموسم صعبا جدا على توتنهام، لاسيما أن بانتظاره مباريات قوية جدا إن كان ضد ليستر سيتي بطل الموسم الماضي في معقل الأخير، أو جاره اللدود أرسنال على أرضه أو مانشستر يونايتد.