ديبورتيفو يستعيد انتصاراته في الدوري الإسباني

تخلص ديبورتيفو لاكورونا من دوامة النتائج الهزيلة واستعاد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني، بفوز ثمين 2 - صفر على ملقه اليوم السبت، في المرحلة الثانية والثلاثين من المسابقة.

وحقق ديبورتيفو الفوز الأول له في آخر 5 مباريات خاضها بالمسابقة، حيث شهدت المباريات الأربع الماضية للفريق، ثلاث هزائم وتعادلاً واحداً ليرفع الفريق رصيده إلى 31 نقطة، ويتقدم للمركز الخامس عشر.

وفي المقابل، فشل ملقه في استغلال الدفعة المعنوية التي نالها من الفوز على برشلونة مطلع الأسبوع الماضي وسقط في فخ الهزيمة بعد انتصارين متتاليين ليتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل خوسيه لويس ماتو وبدروم وسكيرا هدفي اللقاء في الدقيقتين 47 و67.