كومباني يقود السيتي إلى المركز الثالث

هز فينسن كومباني الشباك في فوز مانشستر سيتي 3-صفر على ساوثامبتون ليتقدم الفائز إلى المركز الثالث بالدوري الإنجليزي القدم متفوقا على ليفربول اليوم السبت.



وبعد شوط أول ممتع ولكن بدون أهداف سجل كومباني في الدقيقة 55 هدفه الأول بالدوري منذ أغسطس 2015 بعد موسمين من الإصابات.



وكانت هجمات سيتي تنتهي عند مدافعي ساوثامبتون إلى أن استغل ليروي ساني، الذي رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لصالحه، تمريرة كيفن دي بروين لينهي هجمة مرتدة بنجاح في الدقيقة 77.



وأحرز سيرجيو أجويرو الهدف الثالث بعدها بثلاث دقائق ليحسم الفوز لصالح فريق المدرب بيب جوارديولا.



وقبل 6 جولات على نهاية الموسم حصد سيتي 64 نقطة بفارق واحدة أمام ليفربول صاحب المركز الرابع الذي يحل ضيفا على وست بروميتش ألبيون غدا الأحد وتجمد رصيد ساوثامبتون عند 40 نقطة.