هدف إيسكو ينقذ مدريد في الوقت القاتل

المصدر: مدريد - د ب أ

قاد لاعب الوسط الشاب إيسكو فريقه ريال مدريد، إلى فوز صعب على مضيفه سبورتينغ خيخون 3-2 اليوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعلى ملعب المولينون كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل 2-2 ولكن إيسكو تقمص دور البطولة في الدقيقة الأخيرة من المباراة وخطف هدف الفوز القاتل للريال.

وتقدم خيخون مرتين خلال المباراة ولكن ريال مدريد نجح في إدراك التعادل في كلتا المرتين قبل أن يحصد النقاط الثلاث بهدف إيسكو، حيث افتتح المهاجم الكرواتي دوجي كوب التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 14 ولكن بعد ثلاث دقائق فقط أدرك إيسكو التعادل للريال.

وأضاف ميكيل فيسكا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 50 ولكن بعد تسع دقائق فقط أدرك الفارو موراتا التعادل للنادي الملكي. وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة فاجأ إيسكو الجميع بهدف قاتل للريال عبر تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وحقق ريال مدريد الفوز في مباراة اليوم بعد تعادله في الجولة الماضية مع اتلتيكو مدريد 1-1.

ورفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 75 نقطة بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه برشلونة، الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع ضيفه ريال سوسييداد.

وتأزم الموقف بشكل أكبر بالنسبة لخيخون حيث يحل الفريق في المركز الثالث من القاع برصيد 22 نقطة.

وافتقد ريال مدريد جهود كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وجاريث بيل وداني كارفخال وكايلور نافاس وبيبي ورافابيل فاران.