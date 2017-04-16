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إبراهيموفيتش: خطة مورينيو أصابتني بالإرهاق

المصدر: العربية.نت
زلاتان سجل 28 هدفاً مع مانشستر يونايتد
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اشتكى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد من الإرهاق بسبب خوضه العديد من المباريات مع فريقه كرأس حربه وحيد.

ويعتمد مورينيو على إبراهيموفيتش كرأس حربة وحيد و5 لاعبين في خط الوسط ويتواجد 4 مدافعين في المؤخرة.

وقال زلاتان لوسائل إعلام محلية: خضنا العديد من المباريات وأنا شخصياً لعبت جميعها تقريباً، ولا زلنا نكافح لأننا نلعب مسابقة الدوري الأوروبي بالإضافة إلى خوض الأمتار الأخير من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب إبراهيموفيتش 44 مباراة حتى الآن مع مانشستر يونايتد، وسجل 28 هدفاً، وسط تقدم فريقه في مسابقات الكؤوس المحلية والقارية كما أحرز كأس الرابطة الإنجليزية في فبراير الماضي.

كلمات دالّة

#إبراهيموفيتش, #مورينيو, #مانشستر يونايتد

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