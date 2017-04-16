إيفرتون يقاطع صحيفة "ذا صن" بسبب مقال عنصري

أبدى إيفرتون المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم دعمه للاعب الوسط روس باركلي بعدما وصفه كاتب مقال رأي في صحيفة بأنه غوريلا وأطلق سلسلة من التعليقات التي تحط من شأن لاعب منتخب انجلترا ومواطني ليفربول.



وأعلن النادي يوم السبت منع صحيفة ذا صن، التي كتب رئيس تحريرها السابق كيلفن ماكنزي من تغطية مبارياته ومؤتمراته الصحفية.



وبعد ذلك استقبل مشجعو إيفرتون باركلي بحرارة عندما نزل الملعب من أجل مباراة بيرنلي في استاد جوديسون بارك ومرة أخرى عندما سجل هدفا في فوز فريقه 3-1.



وقررت صحيفة ذا صن الانفصال عن ماكنزي واعتذرت عن المقال وقالت إن التعليقات التي وردت به "غير لطيفة" و"خاطئة" بشأن شعب ليفربول.



كما قالت الصحيفة إنها لم تكن تدرك أصول عائلة باركلي الذي ولد جده في نيجيريا. كما قال ماكنزي أيضا إنه لم يعرف خلفية عائلة باركلي ونفى أن يكون مقاله عنصريا.



وأبلغ جون أندرسون رئيس بلدية ليفربول الشرطة بشأن مقال ماكنزي.



وهناك حظر مفروض بالفعل على صحيفة ذا صن من نادي ليفربول منافس إيفرتون في المدينة بسبب تغطيتها لكارثة هيلسبره التي فقد خلالها 96 مشجعا حياتهم عام 1989.



وكان ماكنزي رئيسا لتحرير الصحيفة خلال تغطيتها التي تلقت انتقادات واسعة النطاق لالقائها اللوم على المشجعين في الكارثة كما اتهمتهم بسوء السلوك. واعتذرت ذا صن لاحقا عن تغطيتها.



ووافق يوم السبت الذكرى 28 لكارثة هيلسبره وخصص إيفرتون دقيقة لتحية ذكرى الضحايا قبل انطلاق مباراته ضد بيرنلي في الدوري.



وحظي باركلي، الذي هوجم في حانة في ليفربول يوم الأحد في واقعة تسببت في المقال اللاذع، باستقبال حار من جماهير إيفرتون وحصل على إنذار بعد أن سجل الهدف الثاني لاحتفاله معهم.



وتلقى تحية حارة أيضا عند استبداله في الدقائق الأخيرة من المباراة.



وقال مدربه رونالد كومان إنه يتفهم رغبة باركلي في احتضان الجماهير حتى لو كان ذلك معناه حصوله على إنذار.



وأبلغ كومان الصحفيين: بالطبع أستطيع تفهم ذلك. لأني أعتقد أن ما حدث الأسبوع الماضي كان له تأثير كبير عليه. أعتقد أن تركيزه كان على كرة القدم هذا الأسبوع واليوم أيضا.



وقال المدرب الهولندي إن باركلي لم يواجه ابدا خطر الاستبعاد من التشكيلة رغم الأسبوع الصعب الذي مر به.



ومضى قائلا: أعتقد أن أفضل طريقة هي لعب كرة القدم ونسيان ما حدث الأسبوع الماضي.



ولم يتحدث باركلي مع الصحفيين لكنه كتب في حسابه على انستغرام إن المشجعين كانوا رائعين.



وقبل المباراة أصدر إيفرتون بيانا بشأن الحظر الذي فرضه على ذا صن.



وقال البيان: أبلغ نادي إيفرتون أمس صحيفة ذا صن أنها ممنوعة من دخول استاد جوديسون بارك وملعب التدريب فينش فارم وكل مناطق النادي، ولن نمنح أي صحفي شرف الرد على مزاعم مروعة فإن الصحيفة يجب أن تعلم أن أي هجوم على هذه المدينة، سواء على فرد أو على مجتمعها المحترم غير مقبول.