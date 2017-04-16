رسمياً.. وفاة ضحية "المدرج" الأرجنتيني

أفادت وسائل إعلامية في الأرجنتين بأن المشجع الذي تم إلقاؤه من أعلى مدرجات ملعب "ماريو ألبرتو كيمبس" بمدينة قرطبة الأرجنتينية توفى متأثرا بجراحه.

ويبلغ المشجع الأرجنتيني، الذي يدعى ايمانويل بالبو، 22 عاما وكان يعاني من موت جذع المخ بعد أن تم إلقاؤه من على ارتفاع خمسة أمتار من أعلى أحد المدرجات من قبل جماهير نادي بيلجرانو خلال المباراة، التي جمعت هذا الأخير مع غريمه التاريخي نادي تايرس.

وكانت تلك المباراة هي الأولى بين الفريقين اللذين ينتميان لمدينة قرطبة منذ 15 عاما.

وألقي القبض على أربعة أشخاص خلال الساعات الأخيرة للاشتباه في اشتراكهم في مقتل الشاب.

ورغم الاعتداء الواقع على بالبو استمرت أحداث المباراة بشكل طبيعي كما هو الحال أيضا لباقي المباريات، التي لعبت يومي السبت والأحد ضمن منافسات الأسبوع الـ 20 من بطولة الدوري الأرجنتيني.

ولم يصدر الاتحاد الأرجنتيني أي بيان حتى الآن عن الواقعة المذكورة.