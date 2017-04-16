ليفاندوفيسكي يؤكد جاهزيته لتهديد مرمى ريال مدريد

تعززت آمال فريق بايرن ميونخ الألماني في إمكانية لحاق مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بمباراة الفريق أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني، يوم الثلاثاء، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب عودته لتدريبات النادي البافاري اليوم الأحد.

ويعول الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب بايرن، كثيرا على ليفاندوفسكي لتعويض خسارة الفريق الموجعة 1 - 2 أمام الريال في مباراة الذهاب التي جرت بميونخ يوم الأربعاء الماضي، والتأهل للمربع الذهبي للمسابقة القارية.

وصرح ليفاندوفسكي، بعدما شارك في الحصة التدريبية التي أجراها بايرن ظهر الأحد: أشعر إنني بحالة جيدة. إنني راض للغاية لأنني تمكنت من المشاركة في التدريب. كل شيء على ما يرام.

وتعرض ليفاندوفسكي، الذي يتربع على صدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 26 هدفا، لإصابة في الكتف، أبعدته عن مباراة الذهاب أمام الريال، وكذلك عن لقاء الفريق الأخير بالدوري الألماني أمام مضيفه بايرليفركوزن، الذي انتهى بالتعادل السلبي أمس السبت، وشهد تسابقا بين لاعبي بايرن في إهدار الفرص التي سنحت لهم.

في المقابل، مازالت الشكوك تحوم بقوة حول مشاركة قلبي الدفاع ماتس هوملز وجيروم بواتينغ في لقاء العودة أمام ريال مدريد لعدم تعافيهما من الإصابة، فيما تأكد غياب المدافع الإسباني خافي مارتينيز بسبب الإيقاف عقب طرده في مباراة الذهاب.