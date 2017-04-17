بعد 34 عاماً من الغياب.. برايتون يعود إلى الأضواء

حسم فريق برايتون أند هوف ألبيون صعوده للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بداية من الموسم المقبل يوم الاثنين ليعود للدوري الممتاز للمرة الأولى منذ عام 1983.

وتغلب فريق برايتون، الذي يدربه كريس هوتون، على ويغان 2 - 1 وتعادل هيديرسفيلد مع ديربي كاونتي 1 - 1 وهو ما يعني انه لا يمكنه تخطي برايتون.

وأضاع برايتون الصعود المباشر للدوري الممتاز في اليوم الأخير من الموسم الماضي، واهدر فرصة الصعود في مباريات الدور الفاصل.

وقال هوتون إن ماحدث الموسم الماضي دفع اللاعبين للمحاولة مرة أخرى.

وأضاف في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) : كان لذلك علاقة بما انتهى إليه الموسم الماضي، ولكنني أعتقد أنه كان أكثر من ذلك حيث أراد اللاعبون الاستمتاع بالصعود لمقدمة الجدول، والمنافسة، وخوض مباريات الدور الفاصل.

وأكمل :لقد جددنا الفريق بشكل جيد مع بداية الموسم، في الصيف، ولكنه كان قرارا حقيقيا من مجموعة من اللاعبين أرادوا فعل هذا مجددا.

وسوف تكون مشاركة برايتون هي الأولى له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 1982- 1983، وهو الموسم الذي وصل فيه الفريق للمباراة النهائية لبطولة كاس الاتحاد الإنجليزي، والتي خسرها الفريق في مباراة الإعادة.