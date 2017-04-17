تيري يعلن رحيله عن تشيلسي نهاية الموسم الجاري

المصدر: لندن - د ب أ

تقرر أن يرحل جون تيري، قائد فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، عن النادي بنهاية الموسم الجاري مؤكداً بأنه يريد ختام مسيرته بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي.

وقال تيري إنه يريد أن يكمل مسيرته الكروية، ولكنه سوف يتخذ قراره بشأن مستقبله في الوقت المناسب.

وأضاف : بالنسبة للآن، فأنا ملتزم بمساعدة الفريق لتحقيق النجاح هذا الموسم، مع اتخاذ كل شيء بعين الاعتبار، قررت إنه الوقت المناسب للرحيل.

وتابع : كنت دائما اضع في الاعتبار الرحيل في الوقت المناسب، وبالطريقة الصحيحة، واشعر أن نهاية الموسم هي الوقت المناسب بالنسبة لي وللنادي.

ولم يشارك تيري بصفة مستمرة مع الفريق هذا الموسم، وهو العامل الذي ساهم في قراره.

وقال : لازلت أملك الكثير لأقدمه في الملعب، ولكنني أتفهم أن الفرص في تشيلسي ستكون محدودة بالنسبة لي.

وأكد : متلهف لمواصلة اللعب، لذلك سوف أبحث الاستمرار مع تحد جديد. سأظل دائما مشجعا لتشيلسي، وأنا أتوق لأنهي موسمي الأخير كلاعب في تشيلسي.