جماهير سندرلاند تهتف ضد مويز بسبب لاعب تونسي

دافع ديفيد مويز مدرب سندرلاند عن نفسه كشخص يتحلى بعقلية الانتصارات بعد تعرضه لصيحات استهجان من بعض جماهير ناديه المتعثر في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم خلال التعادل بملعبه 2-2 أمام وست هام يونايتد.

وتعرض مويز لصيحات استهجان عندما سجل وهبي الخزري، الذي لم يلعب أساسيا منذ أكتوبر الماضي هدفا في الشوط الأول.



ونال سندرلاند متذيل الترتيب أول نقطة في أربع مباريات يوم السبت الماضي ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في 32 مباراة.



وقال مويز لوسائل إعلام بريطانية: صيحات الاستهجان متوقعة ضدي وضد الفريق لأننا لا نقوم بالأمور بشكل جيد. يجب أن أتقبل ذلك.



وأضاف: أريد أن أذكر نفسي فقط بأنني أملك ثالث أو رابع أفضل سجل انتصارات في الدوري الممتاز.



وأكد مويز إنه ينوي منح المزيد من الفرص للخزري لاعب وسط منتخب تونس (26 عاما) إذا واصل اللعب بهذا الأداء الجيد.



وتابع: كنت اعتقد أنه (الخزري) لا يحتفظ بالكرة معنا بشكل كاف لكنه تحكم بالكرة جيدا أمام وست هام ولعب بشكل منضبط.



ويحل سندرلاند الذي تفصله تسع نقاط عن منطقة الأمان ضيفا على ميدلزبره القابع في المركز قبل الأخير يوم 26 من الشهر الجاري.