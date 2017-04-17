زيدان يؤكد: بيل لن يلعب مباراة بايرن ميونخ

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني أن الإصابة ستبعد الجناح الويلزي غاريث بيل عن مباراة فريقه أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويعاني الويلزي من اصابة في الكاحل تعرض لها في مباراة الذهاب الأربعاء الماضي في ميونخ عندما فاز فريقه 2-1 وسار نحو التأهل الى دور الاربعة للمرة السابعة على التوالي (رقم قياسي).

وغاب بيل عن المباراة ضد سبورتينغ خيخون السبت في الدوري المحلي، ويحوم الشك حول مشاركته في "الكلاسيكو" أمام الغريم التقليدي برشلونة يوم الأحد المقبل.

وكان بيل غاب نحو 3 أشهر بسبب إصابة في أربطة الكاحل الأيمن خضع على إثرها لعملية جراحية.

وقال زيدان: عندما عاد كان يائسا، لانه لا يزال يشعر بانزعاج يمنعه من أن يكون في جاهزا واتمنى ان لا يكون هناك شيء، وفي غضون أيام قليلة يمكن أن يكون معنا مرة أخرى.

وتابع: لن يكون جاهزا لمباراة بايرن لاننا لا نريد أن نخاطر، مضيفا: آمل في أن يكون معنا أمام برشلونة، ولكن علينا أن ننتظر ونرى.

وأشار إلى أنها: مسألة يجب متابعتها يوما بعد يوم.

يذكر أن ريال مدريد يسعى الى ان يصبح أول ناد ينجح في الاحتفاظ بلقبه القاري منذ 27 عاما عندما حقق ميلان هذا الانجاز عام 1990، كما يأمل من التتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 2012.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة، علما أنه يملك مباراة مؤجلة.