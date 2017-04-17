سامباولي: لا أعلم حقيقة مفاوضات وكيلي مع الأرجنتين

كشف خورخي سامباولي المدير الفني لأشبيلية الإسباني، أنه لا يعلم إذا كان محاميه قد اجتمع مع مسؤولين في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم للتفاوض حول إمكانية توليه منصب مدرب منتخب الأرجنتين.

وقال سامباولي عقب تعادل فريقه يوم الأحد بدون أهداف أمام مضيفه فالنسيا في الدوري الإسباني: سأبقى حتى تنتهي المباريات الست المتبقية من أجل أن يحقق أشبيلية هدفه، الحاضر هو ما يشغلني، لم أعقد أي اجتماع مع أي أحد، لا أعرف شيئا عن ذلك الاجتماع.

وأكدت العديد من وسائل الإعلام أن فيرناندو باريديس، محامي سامباولي، اجتمع في برشلونة مع كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، من أجل التفاوض حول تولي موكله منصب المدير الفني لمنتخب التانغو.

وأشاد سامباولي بتوحد فريقه من أجل تحقيق هدفه باحتلال المركز الرابع في ترتيب مسابقة الدوري الإسباني حتى يتسنى له خوض منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.