عودة "ليفا" تحفز بايرن على الخروج من فخ الـ"برنابيو"

يتطلع بايرن ميونخ الألماني إلى تحقيق الإنجاز الصعب مع عودة نجم الهجوم روبرت ليفاندوفسكي من الإصابة بقلب الموازين أمام ريال مدريد الإسباني عندما يحل ضيفا عليه باستاد "سانتياغو برنابيو" يوم الثلاثاء في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاء التعادل السلبي لبايرن ميونخ مع مضيفه باير ليفركوزن مساء السبت في الدوري الألماني ليلقي الضوء على مدى اعتماد الفريق البافاري على نجمه البولندي الغائب منذ أسبوع بسبب إصابته في الكتف.

وبعد أن خسر بايرن ميونخ على ملعبه أمام الريال 1 - 2 في مباراة الذهاب يوم الأربعاء الماضي ، يتطلع بايرن إلى عودة قوية لليفاندوفسكي ، متصدر قائمة هدافي البوندسليجا برصيد 26 هدفا ، كما يتطلع إلى عودة ثنائي الدفاع جيروم بواتينغ وماتس هاملز.

وحقق بايرن ميونخ انتصارين اثنين فقط خلال 11 مباراة سابقة خاضها في السانتياغو برنابيو ، حيث تغلب على الريال 4 - 2 في دور المجموعات الثاني ببطولة 2000 و1 - صفر في الدور قبل النهائي لبطولة عام 2001 ، قبل أن يواصل مشواره نحو منصة التتويج.

وكان بايرن ميونخ قد انتزع بطاقة التأهل للنهائي في 2012 على ملعب ريال مدريد ، حيث أنهى الريال الوقت الإضافي حينذاك بالفوز 2 - 1 بعد أن فاز بايرن بالنتيجة نفسها على ملعبه ذهابا ، ليحتكم الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية في البرنابيو والتي انتهت بفوز بايرن 3 - 1 .

وقال فيليب لام قائد فريق بايرن ميونخ ، والذي ستكون مباراة الثلاثاء هي المباراة الأوروبية الأخيرة بالنسبة له في حالة خروج بايرن حيث أعلن اعتزاله بنهاية الموسم: سنخوض المباراة وسنحاول العودة. لن تكون المهمة سهلة ، فنحن المرشحون الأقل حظا (في مباراة الإياب). ولكن لا تزال لدينا فرصة الفوز في مدريد.

وتحسر المهاجم توماس مولر على إهدار العديد من الفرص التهديفية في مباراة ليفركوزن ، منها فرص أهدرها هو نفسه ، لكنه قال إن الفريق متحمس للغاية لمباراة الإياب.

وأضاف مولر: لسنا بحاجة إلى معجزة مثل التي حققها برشلونة أمام سان جيرمان. لذلك علينا أن نتحلى بالشجاعة... نعرف أننا بإمكاننا تسجيل هدفين ، حتى لو لم نستعرض هذه القدرات أمام ليفركوزن.

وربما يشكل ليفاندوفسكي العنصر الحاسم في هجوم بايرن خلال مباراة الغد بينما يعلق المدير الفني كارلو أنشيلوتي أماله على عودة هاميلز وبواتينج لتعزيز الدفاع خاصة مع إيقاف خافي مارتينيز للإيقاف إثر طرده في مباراة الذهاب.

وفي حالة غياب بواتينغ وهاملز ، ينتظر أن يدفع أنشيلوتي بالثنائي جوشوا كيميش وديفيد ألابا في خط الدفاع.

وتحدث مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ عن أهمية ليفاندوفسكي في صفوف الفريق قائلا إن النجم البولندي قاتل أمام المرمى.

وربما كانت الأمور ستختلف كثيرا في حالة مشاركة ليفاندوفسكي في مباراة الذهاب يوم الأربعاء الماضي ، حيث كان سيتقدم لتنفيذ ضربة الجزاء التي حصل عليها بايرن عندما كان متقدما 1 - صفر ، والتي أهدرها أرتورو فيدال بتسديد الكرة فوق العارضة ليمهد الطريق أمام عودة الريال وتقدمه بهدفين.

وكان الريال قد غير ملامح المباراة خلال شوطها الثاني وحسم الفوز خارج أرضه بثنائية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليكون الانتصار الثاني على التوالي للريال على ملعب "أليانز أرينا" حيث تغلب على بايرن 4 - صفر في 2014 .

ولا يزال بايرن ميونخ يتطلع إلى تكرار الثلاثية التي حققها عام 2013 عندما أحرز الدوري والكأس بألمانيا ودوري الأبطال ، حيث يتصدر البوندسليجا بفارق ثماني نقاط أمام أقرب منافسيه ، كما يواجه غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند في الدور قبل النهائي لكأس ألمانيا.

وفي حالة خروج بايرن أمام الريال سيكون أسرع خروج له من البطولة الأوروبية منذ خروجه من دور الستة عشر على يد إنتر ميلان في 2011 .

فقد وصل بايرن إلى النهائي عام 2012 وتوج باللقب في 2013 ووصل إلى الدور قبل النهائي ثلاث مرات متتالية تحت قيادة مديره الفني السابق بيب غوارديولا بين عامي 2014 و2016 ، حينما خسر أمام الريال وبرشلونة وأتلتيكو مدريد ، على الترتيب.

ويأمل أنشيلوتي في أن يصبح أول مدرب يقود ثلاثة فرق مختلفة للتتويج باللقب الأوروبي ، حيث سبق له قيادة ميلان وريال مدريد للفوز بالبطولة.