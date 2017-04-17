نيمار: أرغب باللعب في صفوف فلامنغو

اعترف اللاعب البرازيلي نيمار نجم برشلونة الأسباني أنه يرغب في أن يلعب ضمن صفوف نادي فلامنغو البرازيلي في يوم ما خلال مسيرته.

وقال النجم البرازيلي في مقابلة مع قناة "أو جلوبو" التليفزيونية: أرغب كثيرا في اللعب لصالح فلامنغو، وخوض منافسات كأس ليبيرتادوريس في ملعب ماراكانا عندما يكون ممتلئا.

وكان نيمار قد أعرب عن رغبته في شهر ديسمبر الماضي في ارتداء قميص فلامنغو وذلك خلال مباراة خيرية في ملعب ماراكانا الأسطوري نظمها اللاعب السابق زيكو، أحد أهم أيقونات النادي البرازيلي.

ومن جانبه، أعرب نادي فلامنغو عن امتنانه لنجم المنتخب البرازيلي وذلك من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" متمنيا له عيد فصح سعيد.

وكشف نيمار خلال المقابلة أن علاقته بنادي سانتوس، الذي ترعرع فيه كلاعب يافع والذي تجمعه به حاليا مشكلات قانونية عديدة، لا تمر بأفضل لحظاتها.

وأضاف قائد المنتخب البرازيلي قائلا: أحترم سانتوس وأحبه كثيرا، عائلتي كلها من أنصار سانتوس ولكن هناك الجانب السيء أيضا، لقد لجأوا إلى القضاء لمواجهتي وهو أمر لا يمكنني أن أفهمه حتى الآن.

واستطرد نيمار قائلا: لقد قالوا أنه كان ينقصني أن أسجل هدفا في مرماي في نهائي مونديال الأندية عام 2011 أمام برشلونة.

يذكر أن النادي الكتالوني فاز بتلك المباراة برباعية نظيفة عندما كان نيمار لا يزال لاعبا في صفوف سانتوس.