أرسنال يتغلب على ميدلزبره ويحافظ على آماله الأوروبية

حافظ أرسنال على فرصه في المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما تغلب على مضيفه ميدلزبره 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنهى أرسنال الشوط الأول متقدما على ميدلزبره بهدف نظيف سجله أليكسيس سانشيز في الدقيقة 42، لكننجح ميدلزبره في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 50 عن طريق ألفارو نيغريدو قبل أن يسجل مسعود أوزيل هدف الفوز لأرسنال في الدقيقة 71.

ورفع أرسنال رصيده إلى 57 نقطة في المركز السادس، ولديه مباراتان مؤجلتان، فيما توقف رصيد ميدلزبره عند 24 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

ويعد هذا الفوز هو الثاني لأرسنال في آخر ست مباريات، فيما تعد هذه الخسارة هي الخسارة الرابعة لميدلزبره في آخر ست مباريات.