إقبال محدود من الجماهير الألمانية على تذاكر بطولة القارات

شهدت عملية تقديم الطلبات لشراء تذاكر مباريات بطولة كأس القارات 2017 في روسيا ، إقبالا محدودا من جانب الجماهير الألمانية وهو ما يشير إلى أن المنتخب الألماني بطل العالم لن يحظى بحضور جماهيري كبير خلال منافسات البطولة.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) أن الجماهير الألمانية سجلت 1489 طلبا فقط لشراء تذاكر البطولة المقررة بين 17 يونيو والثاني من يوليو.

وجرى جمع طلبات بشراء 211745 تذكرة حتى الآن من مشجعين من 695 ألف مكان في العالم ، لحضور منافسات البطولة التي تشهد إقامة 16 مباراة في أربع مدن روسية هي موسكو وسان بطرسبرج وسوتشي وكازان.

وقال فيتالي موتكو رئيس اللجنة المنظمة لكأس القارات: نأمل أن يتواصل ارتفاع المبيعات حتى بداية البطولة.

وكان الجزء الأكبر من المبياعات لجماهير المنتخب الروسي صاحب الأرض ، بينما سجلت جماهير منتخب تشيلي أكبر عدد من المبيعات لجماهير الضيوف.