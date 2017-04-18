إنييستا: سندخل "الشك" في قلوب لاعبي يوفنتوس

أكد أندريس إنييستا، لاعب وسط برشلونة بأنه يرى فريقه يمتلك الأسباب والقوة الكافية لعبور عقبة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس، الذي يواجهه يوم الأربعاء، في مباراة الإياب، في ظل تفوق الأخير بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب.

وقال إنييستا يوم الثلاثاء قبل المواجهة المصيرية لبرشلونة أمام يوفنتوس على ملعب كامب نو: تحقيق العودة مرتين أمر معقد وصعب للغاية ولكننا نستطيع أن نصل بالمباراة إلى النقطة التي يصاب فيها الجميع بالشكوك، من المؤكد أنه سيكون لدينا خيارات العودة لأننا نمتلك الأسباب والقوة.

وأضاف قائد برشلونة قائلا: نعرف أن يوفنتوس استقبل هدفين أو ثلاثة طوال دوري أبطال أوروبا حتى الآن ولكنني لا أزال أرى الفريق متمتعا بالقوة اللازمة لعودته في هذا الدور وهم يعرفون أن اللعب أمام برشلونة قد يتسبب لهم في مشاكل كبيرة. ويخوض الفريق الإيطالي مباراة العودة لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، مشبعا بالحذر مما حدث لباريس سان جيرمان الفرنسي في دور الستة عشر، عندما سقط على ملعب كامب نو 6 - 1 عقب فوزه في مباراة الذهاب برباعية نظيفة.

واستطرد إنييستا قائلا: في مباراة الذهاب النتيجة كانت سيئة للغاية بالنسبة لنا، لم نقم بالأشياء على نحو جيد كما رأيتم، وبالطبع نتيجة 3 - صفر تعتبر نتيجة صعبة في أوروبا وخاصة أمام منافس يتمتع بهذه القوة.

وتابع إنييستا قائلا: ولكن الدوافع واللاعبين، الذين تتطلبهم العودة أو الاقتراب منها حاضرون، إلى هذه النقطة علينا أن نصل بالمباراة وأن نصيبهم بالشكوك وأن نجعلهم يرون أن تأهلهم يواجه خطرا كبيرا.

وأعرب اللاعب الدولي الإسباني عن ثقته، رغم العثرات الماضية، بأن جماهير الفريق الكتالوني ستسانده كما فعلت أمام باريس سان جيرمان، مشيرا إلى أن التركيز والصبر سيكونان أهم مفاتيح تحقيق عودة صعبة.

وأكمل إنييستا قائلا: هذه المباراة تتشابه كثيرا مع سابقتها في حاجتنا لتسجيل الأهداف في الوقت الذي لا يمكننا فيه السماح للمنافس بخلق أي فرصة، يجب أن تكون عقليتنا على هذا النحو منذ الدقيقة الأولى.

واختتم النجم قائلا: علينا أن نتحلى بالصبر وأن نعرف متى نتحمل الضغوط وأن نكون حاسمين في الفرص التي ستسنح لنا، يجب ألا نفقد صبرنا إذا تأخر الهدف، بل نستمر في العمل وخاصة في تقليل خياراتهم.