استقالة زولا من تدريب برمنغهام الإنجليزي

استقال جيانفرانكو زولا اللاعب السابق لمنتخب إيطاليا من منصبه كمدرب لفريق برمنغهام سيتي بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم بعد الخسارة بملعبه 2-صفر أمام بيرتون ألبيون ما جعله على بعد ثلاث نقاط من منطقة الهبوط.



وتولى زولا القيادة في ديسمبر الماضي بعد إقالة غاري رويت عندما كان برمنغهام في المركز السابع وكانت فرصته جيدة في المنافسة على بطاقات الصعود للدوري الممتاز.



وقال النادي في بيان: يود برمنغهام سيتي تقديم الشكر لجيانفرانكو على جهوده. سيسعى النادي لتعيين مدرب جديد خلال الأيام المقبلة.



ويقبع برمنغهام في المركز 20 بفارق ثلاث نقاط عن مراكز الهبوط للدرجة الثالثة مع تبقي ثلاث جولات فقط على النهاية.



وسبق للمهاجم السابق لتشيلسي أن درب وست هام يونايتد وواتفورد في إنجلترا إضافة إلى العربي القطري لكنه لم يحقق الفوز سوى مرتين فقط في 24 مباراة مع برمنغهام.



وهتفت جماهير برمنغهام ضد زولا وطالبت بإقالته يوم الاثنين وقال المدرب إنه لا يلوم المشجعين.



وزاد زولا في مؤتمر صحفي: أشعر بالأسف لأنني حضرت إلى هنا وسط توقعات كبيرة لكن النتائج لم تكن جيدة. أتحمل المسؤولية بشكل كامل، اتخذت هذا القرار وأرى أن النادي يستحق فرصة أفضل..الأمر محبط جدا.



وسيلعب برمنغهام مباراته المقبلة ضد أستون فيلا يوم الأحد المقبل.