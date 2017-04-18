زانيتي: إنتر سيكون من أفضل أندية العالم

قال خافيير زانيتي نائب رئيس إنتر في مقابلة مع رويترز إن ناديه، الذي يغيب عن دوري أبطال اوروبا لكرة القدم للموسم الخامس على التوالي، مصمم على استعادة مكانته كواحد من بين أفضل عشرة أندية في العالم.



وقال زانيتي، القائد السابق الذي شارك في 858 مباراة خلال 19 عاما وهو رقم قياسي للنادي، إن إنتر ملتزم بتطوير استاد

سان سيرو مع جاره وغريمه ميلان.



ولعب الأرجنتيني لإنتر في واحدة من أنجح فتراته إذ ساعده على الفوز بدوري الدرجة الأولى الايطالي أربع مرات متتالية

كللها بالفوز بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال بقيادة جوزيه مورينيو في 2010.



ومنذ ذلك الحين دخل إنتر مرحلة من عدم الاستقرار تزامنت مع تراجع مستوى الدوري الايطالي الذي لم يتمكن من مجاراة الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الإسباني ماليا.



وتغيرت ملكية النادي مرتين كان آخرها في يونيو حزيران الماضي عندما جرى بيعه لمجموعة سونينج الصينية للتجارة وعين تسعة مدربين منذ رحيل مورينيو.



ويحتل إنتر المركز السابع حاليا في الدوري وفي طريقه للغياب عن دوري الأبطال مجددا الموسم المقبل وتراجع للمركز 44 في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والذي يعتمد على الأداء على مدار خمس سنوات. لكن زانيتي يتوقع مستقبلا أفضل.



وقال: كنا نفوز لسبعة أعوام على التوالي لذا فإن ما يحدث أمر طبيعي تماما.. في وقت تغيرت فيه ملكية النادي مرتين في ثلاث سنوات، ونحن الآن في مرحلة العمل على بناء فريق قوي حيث يريد النادي أن يكون ضمن أفضل عشرة في العالم. هذا ما نعمل على تحقيقه لكنك لا تستطيع القيام بذلك بين عشية وضحاها. تحتاج وقتا.. وخطة استراتيجية.



وقال إن الأمر لا يتعلق فقط بسعي الملاك الجدد لانتشال الفريق من الوضع الحالي.



وأضاف: تقوم بذلك من خلال تشكيل فريق يضم لاعبين جيدين وكذلك من خلال القيم الإنسانية والتخطيط



وتابع: إذا قمنا أيضا بشراء لاعبين في المستقبل فذلك سيساعد لكن يجب أن ننفق بذكاء من خلال اختيار اللاعبين الذين يناسبون الخطط التي نسعى لتنفيذها، وأول ما نحاول القيام به هو العودة (إلى دوري الأبطال) حيث نشعر أننا في بيتنا.



وقال المستثمرون الصينيون الذين استحوذوا على ميلان إنهم يخططون للاستثمار في ستاد. وقال زانيتي إن إنتر سيكون سعيدا بالاشتراك مع غريمه في تجديد سان سيرو وربما تقليص سعته بهدف تحسين الأجواء.



ومضى قائلا: كان إنتر جاهزا بالمشروع لأكثر من عام. يحدوني الأمل في أن يحسم هذا الأمر سريعا لأن سان سيرو واحد من أجمل الملاعب في العالم واعادة تصميم هذا الاستاد وجلب بدائل جديدة فيه استراتيجية أساسية بالنسبة لنا.